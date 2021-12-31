Dünya Biden ve Putin arasında kritik görüşme!

Biden ve Putin arasında kritik görüşme!

Dünya

Biden ve Putin arasında kritik görüşme!

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.

31 Aralık 2021, Cuma 00:36 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

ABD medyasına yansıyan haberlerde Biden'ın Putin'den "Ukrayna konusunda gerilimi düşürmesini" isteyeceği vurgusu öne çıktı.

Biden ile Putin arasında bugün yapılan görüşmenin 10 Ocak'taki diplomatik görüşmelere zemin teşkil etmesi bekleniyor.

İki liderin bir önceki görüşmesi aralık ayının ilk haftasında gerçekleşmişti. Ukrayna krizinin masaya yatırıldığı ilk görüşmesi sonrası yapılan açıklamalardan en dikkat çekici olanı ABD cephesinden gelen 'güçlü ekonomik yaptırım' mesajıydı.

İlgili Haberler
Putin'den 'acil görüşme' talebi!Putin'i bu sözlerle uyardı: Ukrayna'nın işgali stratejik bir hata olur


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Kılıçdaroğlu mu İmamoğlu mu?
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Gerginlik çok yorucu
Murat Çelik
Murat Gülderen
İşte 2022'nin teknolojileri
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Orman yangınında facia! Arjantin’de helikopter düştü: 2 ölü