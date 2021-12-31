Biden ve Putin arasında kritik görüşme!

ABD medyasına yansıyan haberlerde Biden'ın Putin'den "Ukrayna konusunda gerilimi düşürmesini" isteyeceği vurgusu öne çıktı.

Biden ile Putin arasında bugün yapılan görüşmenin 10 Ocak'taki diplomatik görüşmelere zemin teşkil etmesi bekleniyor.

İki liderin bir önceki görüşmesi aralık ayının ilk haftasında gerçekleşmişti. Ukrayna krizinin masaya yatırıldığı ilk görüşmesi sonrası yapılan açıklamalardan en dikkat çekici olanı ABD cephesinden gelen 'güçlü ekonomik yaptırım' mesajıydı.



