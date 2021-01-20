Dünya Biden'dan 17 kritik karar: Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağı kalkıyor

Biden'dan 17 kritik karar: Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağı kalkıyor

Dünya

Biden'dan 17 kritik karar: Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağı kalkıyor

Yemin törenine saatler kala ABD'nin yeni başkanı Joe Biden, 17 kritik karar aldı. Kararların arasında Müslüman ülkelere yönelik alınan seyahat yasağının kaldırılması ve Meksika sınırında inşa edilen duvarın inşaatının durdurulması da var.

20 Ocak 2021, Çarşamba 16:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ajansların son dakika koduyla duyurduğu habere göre ABD Başkanı Joe Biden henüz yemin edip görevi devralmadan ABD'yle ilgili çok kritik kararlar aldı. Biden'ın devreye sokacağı uygulamalar 17 başlık altında toplanıyor.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Biden'ın aldığı kararların arasında Trump yönetiminin çok eleştirilen uygulamalarını değiştiren kritik önemdekiler dikkat çekiyor.

Biden yönetimi ABD'nin Paris İklim Anlaşması'na ABD'nin yeniden katılması, Müslüman ülkelere yönelik alınan seyahat yasağının kaldırılması ve Meksika sınırında inşa edilen duvarın inşaatının durdurulması gibi önemli konularda flaş değişliklere imza atacak. 

Biden’ın koronavirüs salgını ile mücadelede kamu binalarında maske kullanım zorunluluğu getirmesi de bekleniyor.

İlgili Haberler
Erdoğan 'müjde' diyerek duyurdu: Koronavirüs aşısı olanların sayısı 1 milyonu geçti


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Papa’nın vurulduğu gün Türkeş’le cezaevinde
Oral Çalışlar
Murat Çelik
2021 AB yılı
Murat Çelik
Murat Gülderen
Karantinada stresi alan uygulamalar
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Avrupa'da 6 dozluk şişelere 5 doz yazılınca milyonlarca koronavirüs aşısı çöpe gitti