Biden'dan 17 kritik karar: Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağı kalkıyor
Yemin törenine saatler kala ABD'nin yeni başkanı Joe Biden, 17 kritik karar aldı. Kararların arasında Müslüman ülkelere yönelik alınan seyahat yasağının kaldırılması ve Meksika sınırında inşa edilen duvarın inşaatının durdurulması da var.
20 Ocak 2021, Çarşamba 16:00 Son Güncelleme:
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Ajansların son dakika koduyla duyurduğu habere göre ABD Başkanı Joe Biden henüz yemin edip görevi devralmadan ABD'yle ilgili çok kritik kararlar aldı. Biden'ın devreye sokacağı uygulamalar 17 başlık altında toplanıyor.
Biden'ın aldığı kararların arasında Trump yönetiminin çok eleştirilen uygulamalarını değiştiren kritik önemdekiler dikkat çekiyor.
Biden yönetimi ABD'nin Paris İklim Anlaşması'na ABD'nin yeniden katılması, Müslüman ülkelere yönelik alınan seyahat yasağının kaldırılması ve Meksika sınırında inşa edilen duvarın inşaatının durdurulması gibi önemli konularda flaş değişliklere imza atacak.
Biden’ın koronavirüs salgını ile mücadelede kamu binalarında maske kullanım zorunluluğu getirmesi de bekleniyor.
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