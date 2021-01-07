Dünya Biden'dan "ABD demokrasisine yönelik saldırılara son verilmesi" çağrısı

Biden'dan "ABD demokrasisine yönelik saldırılara son verilmesi" çağrısı

Dünya

Biden'dan 'ABD demokrasisine yönelik saldırılara son verilmesi' çağrısı

Biden, Trump destekçilerinin Kongre'yi basmasının ardından ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik "saldırılara" son verilmesi çağrısı yaptı.

07 Ocak 2021, Perşembe 01:31 Son Güncelleme:
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ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin Kongreyi basmasının ardından "ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik saldırılara son verilmesi" çağrısı yaptı. Biden, başkanlığının tescil edileceği Kongre oturumunun, Trump destekçilerinin baskını yüzünden kesintiye uğraması üzerine başkent Washington'da başlayan olayların ardından açıklamalarda bulundu. 

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ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik "görülmemiş saldırılara" son verilmesi çağrısında bulunan Biden, "Başkan Trump'ı TV'ye çıkarak ettiği yemini yerine getirmesi, Anayasa'yı savunması ve bu kuşatmaya son verilmesini talep etmeye çağırıyorum." dedi.

AA

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