Ukrayna krizi nedeniyle ABD ve Rusya arasındaki gerginlik devam ederken, Washington yönetiminin Ukrayna'ya yönelik olası bir Rus işgaline karşı aldığı önlemler genişliyor. Son olarak ABD Başkanı Joe Biden, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el Sani ile Beyaz Saray'da görüşürken, özellikle enerji konusunda yakın gelecekte önemli gelişmeler yaşanabilir. Zira Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda doğal gaz satışına yönelik yaptırım uygulanabileceğini belirterek, Katar’dan, böyle bir durumda Avrupa’ya da doğal gaz tedariki yapması talebinde bulundu. Biden ayrıca Katar'a "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" statüsü verilmesi için Kongre'yi bilgilendirdiğini söyledi.

DOĞAL GAZ RUSYA'DAN KARŞILANIYOR

Halihazırda Avrupa ülkeleri, doğal gaz ihtiyacının üçte birini Rusya'dan karşılıyor. Rusya ve Almanya arasındaki Kuzey Akım 2 boru hattı projesi de, bu yüzden tartışmaların odağında.

Rusya'ya karşı yaptırım uygulanması durumunda, enerji konusunda ciddi gelişmeler yaşanabileceği ifade ediliyor. Herhangi bir saldırı ya da yaptırımda, bölgedeki enerji krizinin daha da büyümesinden endişe ediliyor.

Washington ve Moskova yönetimleri bir taraftan hamlelerini yaparken, diplomatik çabalar da devam ediyor. Rusya, güvenlik garantisi taleplerine ABD ile NATO’nun verdiği yazılı yanıt karşısında, kendilerinin henüz bir resmi cevap vermediklerini duyurdu. Yanıt için Putin'in beklendiği ifade ediliyor.

Önceki gün, Rusya'nın karşı çıkmasına rağmen, ABD'nin çağrısı ve oy çokluğuyla toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde sert tartışmalar yaşanmıştı. ABD temsilcisi Rusya'yı Ukrayna sınırına askeri yığınak yapmakla suçlarken, Rus temsilci, ABD'yi Rusya'nın iç işlerine kabul edilemez bir müdahalede bulunmakla suçladı.

TÜRKİYE BAYRAĞI DA AÇTILAR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesine olan desteğin 2014 yılından bu yana en yüksek seviyede olduğunu vurgularken, müttefiklerin tutumunu övdü. Ukrayna Parlamentosunda ise, ülkeye destek olan müttefiklerin bayrakları açıldı. Açılan bayraklar arasında Türkiye’nin dışında NATO, ABD, İngiltere, Kanada, Danimarka, Çekya, Polonya ve Estonya yer aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı’nda Macaristan Başbakanı Viktor Orban’la Ukrayna-Rusya sınırındaki gerilimi ele aldı. Görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan Putin, ABD ve NATO'nun Rusya'nın güvenlik taleplerine verdiği yanıta yönelik, “26 Ocak'ta ABD ve NATO'dan gelen yazılı yanıtları dikkatle inceliyoruz. Ancak şu açık ki Rusya'nın güvenlik garantileri konusundaki temel talepleri Batı tarafından görmezden gelindi ve Sayın Orban'ı bu konuda bilgilendirdim. NATO'nun genişlemesinin önlenmesi, Rus sınırları yakınlarına saldırı silahı sistemlerinin yerleştirilmemesi ve bloğun Avrupa'daki askeri altyapısının 1997'deki durumuna geri döndürülmesiyle ilgili üç temel talebimizin uygun bir biçimde dikkate alındığını görmedik" diye konuştu.

Moskova'nın Ukrayna üzerinden yükselen gerilimi hafifletmek için Batı ile hala daha fazla müzakereye açık olduğunu da söyleyen Putin, Rusya'nın güvenlik endişeleri de dahil olmak üzere tüm tarafların çıkarları dikkate alınırsa gerilimin düşürülmesine yönelik müzakerenin mümkün olduğunu dile getirdi.

'NATO İLE SAVAŞIR MIYIZ?'

Putin ayrıca Ukrayna'nın NATO'ya katılmasının, Ukrayna yönetiminin Kırım'ın veya ülkenin doğusundaki Rusya destekli ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerde kontrolü geri almak için askeri harekat başlatabileceği bir duruma yol açabileceğini ifade etti. Putin, "Ukrayna'nın NATO üyesi olduğunu ve bu askeri operasyonları başlattığını düşünün. O zaman NATO bloğuyla savaşa girmemiz mi gerekiyor? Bunu düşünen var mı? Görünüşe göre hayır" dedi.

'SİYASİ VE İNSANİ FELAKET OLUR'

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü. Zelenskiy ile ortak basın toplantısında konuşan Johnson, "Acı bir gerçekle yüzleşmek zorundayız ki, biz burada dururken Ukrayna sınırında 100 binden fazla Rus askeri toplanıyor. Belki de hayatımızda görebileceğimiz Ukrayna'ya karşı düşmanlığın en büyük göstergesi olabilir. Ukrayna'nın işgali siyasi ve insani bir felaket olur. Rusya için de dünya için de askeri bir felaket olur" dedi. Johnson, Ukrayna'ya herhangi bir saldırı olması durumunda Rusya'ya yaptırım uygulanacağını da söyledi.

Zelenskiy ise Johnson ile Rusya'yı kontrol altında tutmanın yollarını ele aldıklarını belirterek, "Ayrıca Rus saldırganlığının caydırıcılığı için bir dizi adımlar değerlendirildi. Görüşmemizin bir başka önemli konusu ordumuzun savunma anlamında güçlendirilmesiydi. Ukrayna, güçlü bir ordu inşa ediyor” diye konuştu.





KRİTİK TELEFON GÖRÜŞMESİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından görüşmeye dair yapılan açıklamada, "Blinken, Rusya'nın derhal gerilimi düşürmesini ve Ukrayna sınırlarından askerlerini ve teçhizatını geri çekmesini istedi. Blinken, Ukrayna'nın daha fazla işgal edilmesinin hızlı ve ciddi sonuçları olacağını vurguladı" ifadeleri kullanıldı.

Milliyet







