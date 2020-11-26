Dünya Biden'dan 'hayat normale dönecek' sözü

Biden'dan 'hayat normale dönecek' sözü

Dünya

Biden'dan 'hayat normale dönecek' sözü

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Amerikalılara yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınını yenecekleri ve hayatın normale döneceği sözünü verdi.

26 Kasım 2020, Perşembe 01:14 Son Güncelleme:
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ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, "Şükran Günü" öncesi "Biz bir virüs ile savaştayız, birbirimizle değil" diyerek, ABD halkına beraberlik mesajı verdi.  Salgının herkesi yorduğunu ve ülkeyi böldüğünü belirten Joe Biden, "Bu virüsü yenebileceğimizi biliyorum ve yeneceğiz de. Size söz veriyorum, hayat normale dönecek" dedi.

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Biden, ABD halkını, "Şükran Günü" ile başlayan ve Noel ile yeni yılın da yaklaşmasıyla tatil sezonunda rekor sayıda artan vakalar nedeniyle seyahat etmemeleri konusunda da uyardı.

AA


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