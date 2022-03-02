Dünya Biden'dan İran gafı! Kamala Harris'in yüzü şekilden şekile girdi

Biden'dan İran gafı! Kamala Harris'in yüzü şekilden şekile girdi

Dünya

Biden'dan İran gafı! Kamala Harris'in yüzü şekilden şekile girdi

ABD Başkanı Biden, Kongre'de yaptığı "Birliğin Durumu" başlıklı ulusa sesleniş konuşmasında Ukrayna ile İran'ı karıştırdı. ABD Başkanı'nın bu gafı sonrası Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yüzü şekilden şekile girdi.

02 Mart 2022, Çarşamba 08:17 Son Güncelleme:
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları dün dünyanın gündemini meşgul ederken ABD Başkanı Biden, ABD Kongresinde Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ortak oturumunda ilk kez "Birliğin Durumu" konuşmasını yaptı.

UKRAYNA HALKI YERİNE İRAN HALKI DEDİ

Putin'in Ukrayna savaşında Rusya'nın daha zayıflarken dünyanın daha da güçlendiğine işaret eden Biden, dünyanın Ukrayna'ya destek için birleştiğini dile getirdi. Biden, konuşmasında "Ukraynalılar" yerine "İranlılar" ifadesini kullanarak "Milletlerimiz arasında derin bağlar kuran Sayın Ukraynalı Amerikanlar, sizinleyiz. Putin, Kiev'i tanklarla kuşatabilir ancak İran halkının kalbini ve ruhunu asla kazanamayacak." dedi.



KAMALA HARRİS'İN YÜZÜ DÜŞTÜ

Biden'ın bu gafı sonrası Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in memnuniyetsizliği yüzüne yansıdı.


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