ABD, Başkan Joe Biden'ın skandal sözlerini konuşuyor. Beyaz Saray'daki bir basın toplantısında gelen bir soru sonrası sinirlerine hakim olamayan Biden soruyu soran muhabire küfür etti. Fox News Beyaz Saray muhabiri Peter Doocy'nin 'Enflasyonun siyasi bir sorumluluk olduğunu düşünüyor musunuz?' sorusu sonrası Biden 'Hayır bu harika bir şey... Ne aptal bir o... çocuğu' diye mırıldandığı duyuldu. Beyaz Saray canlı yayın akışındaki bu anlar daha sonra yayından çıkarıldı ancak o anlar saniye saniye kayıt altında alındı. Görüntülerde Biden'ın ettiği küfürden sonra mikrofona kaçamak bir bakış attığı görüldü.

Görüntüler sosyal medyada viral olurken pek çok kullanıcı Biden'ın bu esnada mikrofonun açık kaldığını fark ettiği yorumunu yaptı.





YAŞANANLARI CANLI YAYINDA ANLATTI

34 yaşındaki Beyaz Saray Muhabiri yaşananları çalıştığı kurum olan Fox News'ün canlı yayınında anlattı. Doocy, başlangıçta başkanın hakaretini duymadığını söyledi.

'Tepkim gecikti çünkü gördüğünüz gibi Beyaz Saray çalışanları o esnada bizi dışarı çıkarıyorlardı' diyen Doocy sözlerine şöyle devam etti;

'Daha sonra birisi 'Hey, başkanın senin hakkında dediğini duydun mu?' dedi. Hayır dedim, ve ne dediğini sordum.'

BIDEN'DAN MUHABİRE TELEFON

Yaşanan olaydan yaklaşık bir saat sonra Biden'ın kendisini aradığını belirten muhabir başkanın kendisine 'bu kişisel bir şey değildi dostum' dediğini söyledi.

Biden'a her zaman alışılmışın dışında sorular sormak için uğraştığını belirttiği belirten muhabir başkanın 'kesinlikle böyle devam etmelisin' dediğini belirtti.

BİR MİKROFON KURBANI DAHA

Geçtiğiniz haftalarda Biden'ın danışmanı Dr. Anthony Fauci de mikrofonun azizliğine uğramıştı.

Bir oturumda konuşan Fauci kendisini eleştiren Cumhuriyetçi Senatör Roger Marshall'a aptal demiş, o esnada mikrofonu açık olan Fauci'nin bu sözleri duyulmuştu.

Kamuda en yüksek maaşı alan kişilerden birisi olduğunu hatırlatan Marshall, Fauci'ye 'Geçmiş ve mevcut yatırımlarınızı içeren bir mali açıklamayı Kongre'ye ve kamuoyuna sunmaya hazır mısınız?' sorusunu yöneltmişti.

Fauci'nin bu bilginin yıllardır açık olduğunu belirtmesi üzerine ikili kısa süre tartışmış, tartışma Demokrat Senatör Patty Murray'in araya girmesi ile sona ermişti.

Tam bu esnada Fauci'nin 'İsa aşkına bu nasıl bir aptal' dediği duyulmuştu.







