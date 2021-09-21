ABD Başkanı Joe Biden Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. 'Şu anda tarihte bir dönüm noktasındayız' diyen Biden Afganistan'dan iklim krizi ve koronavirüs pandemisine kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu. Biden '20 yıldan sonra ABD ilk defa savaşta değil' dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap eden ABD Başkanı Biden, ABD'nin kendini ve müttefikleri korumaya devam edeceğini belirtti ve 'Buna terör saldırıları da dahil. Burada gerekirse her gücü kullanırız' dedi.

ABD ordusunun gücünün başvurulması gereken son seçenek olması gerektiğinin altını çizen Biden şu ifadeleri kullandı;

'Birçok endişemiz ne yazık ki ordu ya da silah gücü ile çözülemez. Bombalar koronavirüse koruma sağlamıyor.'

Afganistan'da 20 yıldır devam eden savaşı sonlandırdıklarını belirten Biden, 'Yeni bir başlık açtık. Sürekli diplomasiyi kullanacağız. Yeni yöntemlerle insanları tüm dünyada ayağa kaldırmaya çalışacağız' dedi.

Konuşmasında iklim krizine de değinen Biden 'artık geri dönülemeyecek bir noktaya doğru yaklaşıyoruz' sözleri ile uyarıda bulundu.

'Aşırı iklim olayları dünyanın her yerinde var' diyen Biden Iklim Krizi ile mücadele kapsamında her ulusun üst düzeyde taahhütüne ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Biden Koronavirüs ile mücadele ile ilgili 'Kendimizi sorumlu tutuyoruz. koronavirüs ile mücadele edebilmek için önümüzde zorluklar var. Dünyayı aşıya kavuşturmamız gerekiyor' dedi.

'ABD iklim krizinde finans sağlayan lider konumunda' diyen Biden koronavirüs ile mücadele kapsamında ek taahhütler duyuracaklarını açıkladı.

ABD'nin siber saldırılara karşı savunmasını güçlendirdiğinin altını çizen Biden 'Hiçbir şekilde yeni bir soğuk savaş aramıyoruz' dedi. Biden 'Katı bloklara bölünmüş yeni bir Soğuk Savaş veya dünya peşinde değiliz, bir kez daha söylüyorum bunun peşinde değiliz' ifadelerini kullandı.

Biden 'ABD her ulus ile çalışmaya hazır. Yeter ki onlar ortak sorunları çözmek istesinler' ifadelerini kullandı.

Biden, İran'ın nükleer silah sahibi olmaması için verdikleri sözü tutacaklarını vurguladı ve nükleer anlaşmaya dönmek için diplomatik çabalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Biden Kore yarımadasındaki gelişmeler ile ilgili ise 'Kore yarımadasında nükleer silahların kaldırılmasını istiyoruz' dedi. Biden konuşmasında İsrail - Filistin sorununa da değindi. Biden konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

'Bağımsız İsrail devletine desteğimiz şüphesizdir. Ancak iki devletli çözümün İsrail'in geleceği için en iyisi olduğunu da buradan söylemek istiyorum. Her zaman kendi ayakları üzerinde durabilen demokratik ve egemen bir Filistin devleti olmalı. Şu an çok uzaklayız bu noktadan ama asla vaz geçmemeliyiz.'