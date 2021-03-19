Dünya Biden’ın bu görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

Biden’ın bu görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

Dünya

Biden’ın bu görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

ABD Başkanı Joe Biden’ın başkanlık uçağına binerken 3 kez düşmesi Amerikan basınında gündem oluşturdu.

19 Mart 2021, Cuma 19:41 Son Güncelleme:
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20 Ocak 2021’de ABD Başkanlığı koltuğuna oturan Biden, bugün Georgia eyaletine bağlı Atlanta kendine yapacağı ziyaret öncesi Andrews Askeri Hava Üssünde görüntülendi. Basının sorularını yanıtladıktan sonra uçağın merdivenlerini çıkmaya başlayan Biden’ın ayağının üç kere takılması sonucu yere kapaklandığı anlar ülke basınında ve sosyal medyada gündeme oturdu.

AA

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