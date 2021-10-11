Dünya Biden'ın oğlundan yarım milyonluk torpil

Biden'ın oğlundan yarım milyonluk torpil

Dünya

Biden'ın oğlundan yarım milyonluk torpil

ABD Başkanı Joe Biden'ın ressamlık yapan oğlu Hunter Biden, bir galeriye yaptığı torpil iddiası ile gündemde.

11 Ekim 2021, Pazartesi 07:39 Son Güncelleme:
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ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden (51) ressamlık yapıyor. Hunter’ın bu yaz kendisini temsil etmesi için anlaştığı galeriye ‘kıyak geçtiği’ ortaya çıktı. Buna göre ‘The Georges Berges’ isimli galeri, anlaşmadan sonra 350 bin dolar aldı. Bu para, pandemi yardım paketinden verildi. Galeri, geçen yıl eski başkan Trump döneminde de aynı paketten 150 bin dolar almıştı.

SADECE 2 ÇALIŞANI VAR

Hunter sayesinde aldığı toplam yardım yarım milyon doları (500 bin dolar) geçti. Sadece iki çalışanı olan bu galeriye yapılan yardım tepki çekti.

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