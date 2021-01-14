ABD´de 3 Kasım´da yapılan başkanlık seçimlerinde kazanan Joe Biden´ın 20 Ocak´ta yemin törenine ilişkin hazırlıklar sürüyor. ABD medyası, Lady Gaga, Jennifer Lopez ve Justin Timberlake gibi ünlü isimlerin yemin törenine katılacağını duyurdu. Lady Gaga´nın ABD milli marşını seslendireceği ifade edilirken; Jennifer Lopez, Justin Timberlake, Jon Bon Jovi, Demi Lovato ve Ant Clemons´ın sahne alacağı öğrenildi.

DHA