Biftek yok diye restoranı birbirine kattılar

Posta.com.tr / ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki bir restoranda biftek kıtlığı, 40 kişinin kavga etmesine ve restoranı savaş alanına çevirmesine neden oldu. Videoya çekilen kavgada, insanların birbirine sandalyeyle vurduğu ve yumruk savurduğu görülüyor. Polis, 40 kişinin karıştığı kavgayı neyin ateşlediğini bulmaya çalışıyor. Restoranın eski çalışanlarından biri, açık büfedeki bifteklerin bitmesinden sonra müşterilerden birinin sinirlenmesi nedeniyle kavganın başlamış olabileceğini söylüyor. Dylan Becker, isimli eski çalışan, restoranda çalışan bir diğer bir kişinin kendisine kavgayı bildirdiğini söyledi. Becker, “Restoranda daha önce böyle bir kavga görmemiştim. Biftek yüzünden olduğunu duydum ve görünüşe göre biri çizgiyi aştı." dedi.

Öte yandan bir müşteri ise kavganın bir parça biftekle ilgili yanlış bir anlaşılma nedeniyle çıktığını söyledi.









‘TEK İSTEDİĞİM BİRAZ BİFTEKTİ’

Alexis Rios, kendisinden önce gelen müşteriden önce bifteğinin geldiğini ve bu nedenle kızdığını söyledi. Rios, “Aşçı ne istediğinizi anlamaya ve size istediğinizi vermeye çalışıyor. Ben iyi pişmiş biftekten daha hızlı pişen bir biftek istemiştim. Bu nedenle benimki önce geldi” dedi.

Rios, herkesin maske taktığını ve birbirini duymakta zorlandığını söyledi. Bu durumun da kavgayı ateşlemiş olabileceğine inanıyor.

Kayda alınan kavgada, insanların sandalye fırlattığı görülürken, Rios ise kendini korumak için bir sandalye aldığını söyleyerek, “Kendimi savunmak için sandalye aldım. Yumruklar savrulmaya başladı. Sandalyeler savrulmaya başlandı” dedi.

Videoda bir adamın ise ‘Tek istediğim biraz biftekti’ dediği duyuluyor.

Restoran yetkilileri, olaya dair bir açıklama yayınlayarak “Yetkilileri bilgilendirdik ve olayı araştırıyorlar. Neyse ki ciddi bir yaralanma bildirilmedi. Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın güvenliği bir numaralı önceliğimizdir” denildi.

Polis henüz hiçbir tutuklama yapmadı veya basit yaralama ya da uygunsuz davranış suçlarını içeren bir dava açılmadı.





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