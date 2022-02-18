Dünya Big Ben restorasyonunda sona gelindi

Big Ben restorasyonunda sona gelindi

Dünya

Big Ben restorasyonunda sona gelindi

İngiltere’nin başkenti Londra’nın en önemli simgelerinden biri olan tarihi saat kulesi Big Ben’de restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

18 Şubat 2022, Cuma 11:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İngiltere’nin başkenti Londra’da 1859 yılında inşa edilen ve kentin en önemli tarihi simgelerinden biri olan saat kulesi Big Ben’in 4 yılın ardından yeniden çanlarını çalması bekleniyor. 2017 yılında son kez çanları çalınan tarihi saat kulesinde 4 yıl boyunca yürütülen restoranlar çalışmalarında sona yaklaşıldığı bildirildi. Kulenin restorasyon çalışmaları için 30 milyon sterlinden fazla bir bütçe ayrılırken saatin mekanizmasının bozulmasını engelleme, kulenin güvenlik standartlarının yükseltilmesi ve modernleştirme çalışmaları gerçekleştirildi.

İspanya’dan turistik ziyaret için gelen Maria ise Big Ben saat kulesini ilk defa gördüğünü dile getirirken "Ben Turistim. İlk defa Big Ben’i görüyorum. Şu anda restorasyon çalışması içerisinde olduğu için ilgimi çekmiyor” dedi.


Geçtiğimiz yıl açılması planlanan kulenin restorasyonunda Covid-19 salgını nedeniyle aksamalar yaşanmasının ardından bu yıl içerisinde dış cephesine kurulan, çalışma ve bakım ünitelerinin kaldırılarak yeniden açılması planlanıyor.

İHA


İlgili Haberler
4 yıl sonra yeniden açıldı! Turistik simgelerden biriydi


Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Büyüklerin 'Cep' sınavı
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
İki dikkat çekici söyleşi
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Buse Şenses 'Gazi' değil mi?
Murat Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kanada’da 2 protesto lideri tutuklandı