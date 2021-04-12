Magazin Big Brother yarışmasının yıldızı Nikki Grahame hayatını kaybetti

Big Brother yarışmasının yıldızı Nikki Grahame hayatını kaybetti

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Big Brother yarışmasının yıldızı Nikki Grahame hayatını kaybetti

Big Brother (Biri Bizi Gözetliyor) isimli yarışmayla şöhrete kavuşan Nikki Grahame hayata gözlerini yumdu. 38 yaşındaki Grahame’nin ölüm haberini arkadaşı duyurdu.

12 Nisan 2021, Pazartesi 12:32 Son Güncelleme:
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 Bir döneme damgasını vuran Big Brother'da yıldızlaşan Nikki Grahame'ın ölüm haberini yakın arkadaşı Leon Dee duyurdu. Anoreksiyadan muzdarip olan Grahame, geçen ay tedavi görmeye başlamıştı.

ACI HABERİ ARKADAŞI AÇIKLADI

Leon Dee, sosyal medya hesabından duyurdu. Dee yaptığı paylaşımda "Büyük bir üzüntüyle, sevgili arkadaşımız Nikki'nin hayata veda ettiğini bildiriyorum. Bu kadar değerli birinin bu kadar genç yaşta bizden alındığını bilmek kalbimizi kırıyor. Nikki sadece milyonlarca insanın hayatına değil, onu çok özleyecek arkadaşlarının ve ailesinin hayatına da dokundu" diye yazdı

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