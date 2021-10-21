Dünya Big John'un kalıntıları rekor fiyata satıldı

Big John'un kalıntıları rekor fiyata satıldı

Dünya

Big John'un kalıntıları rekor fiyata satıldı

Paleontologlar tarafından şimdiye kadar keşfedilen en büyük otçul boynuzlu dinozor cinsi olan ve "Big John" adı verilen triceratops kalıntıları, bugün Paris'te yapılan bir müzayedede 7,74 milyon dolara satıldı.

21 Ekim 2021, Perşembe 23:45 Son Güncelleme:
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Channel News Asia'da yer alan habere göre, Drouot müzayede evinde yapılan mezatta, kalıntılar 7,74 milyon dolar karşılığında kimliği açıklanmayan bir ABD'li tarafından satın alındı.

Satışla ilgili konuşan müzayedeci Alexandre Giquello, "Bu, Avrupa için bir rekor." ifadelerini kullandı.

Adını kemiklerin bulunduğu arazinin sahibinden alan Big John, 66 milyon yıl önce şimdiki Güney Dakota'da yaşadı.

Devasa iskelete ait ilk kemik parçası olan 2,62 metre uzunluğunda ve iki metre genişliğindeki kafatası 2014'te bulundu.

Paleontologlar, Paris müzayedesine hazırlanmak için 2015'e kadar İtalya'da özenle bir araya getirilen 200'den fazla parçadan oluşan iskeletin yüzde 60'ını ortaya çıkardı.

Triceratops "üç boynuzlu yüz" anlamına geliyor.

AA

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