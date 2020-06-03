Biga’da denizde oluşan hortum görüntülendi

Çanakkale’de Biga’ya bağlı Aksaz köyü yakınlarında, yağmur ve fırtına nedeniyle denizin üstünde hortum oluştu. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Hortumu geren bazı kişiler, panik yaşarken, bazıları da merakla o anları izledi. Denizin üstünde oluşan hortum, kısa sürede uzaklaşıp, gücünü yitirdi. Aksaz köyü Muhtarı Halil Çavdar, "Bir kaç yıl öncede bölgede bir hortum görülmüştü. Bu kez çıkan hortum çok daha büyükmüş. Sabah saat 09.30 sıralarında hortum görülmüş. Yeğenim Abdullah görmüş. Ben görmedim ama bana anlattı. Çok büyük bir hortummuş" dedi.

DHA