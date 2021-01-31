Türkiye Bigadiç'te 2 mahalle karantina altına alındı

Bigadiç'te 2 mahalle karantina altına alındı

Türkiye

Bigadiç'te 2 mahalle karantina altına alındı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 2 kırsal mahalle corona virüs vakası görülmesi üzerine karantina altına alındı.

31 Ocak 2021, Pazar 23:47 Son Güncelleme:
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Bigadiç ilçesine bağlı Adalı ve Hisarköy Mahallelerinde Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla Adalı ve Hisarköy kırsal mahalleleri İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 31.01.2021 Pazar günü saat 21.00'den itibaren karantina altına alındı.

BALIKESİR (İHA)

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