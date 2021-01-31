Bigadiç ilçesine bağlı Adalı ve Hisarköy Mahallelerinde Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla Adalı ve Hisarköy kırsal mahalleleri İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 31.01.2021 Pazar günü saat 21.00'den itibaren karantina altına alındı.

BALIKESİR (İHA)



