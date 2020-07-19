Tüm dünya ve hepimiz için zor bir yıldı. Siz bu süreçten ruhen ne kadar etkilendiniz?

Pandemiyi hayli verimli geçirmeye çalıştım. Elbette ciddi bir ekonomik düzenleme yaptım. Kendimi ekonomik anlamda eğittim. Bugüne kadar biriktirdiğim, yapmam ve yazmam gereken ne varsa hepsiyle ilgilenmeye çalıştım. Öğrenmek istediğim şeyleri internetten ders alarak öğrenmeye çalıştım.

Evde kalmak size iyi geldi o halde.

Ben günlük hayatımda da evde kalma konusunda sıkıntı çeken biri olmadığım için sorun yaşamadım. Ama evhamlıyımdır. Dolayısıyla hijyen konusunda yapmam gerekeni fazlasıyla yaptım diyebilirim.

Şu an hayatınızın nasıl bir dönemindesiniz?

Yepyeni bir sayfaya geçmişim gibi hissediyorum. Evde geçirdiğim bu süreç kuluçka dönemi gibiydi. Şimdi yavaş yavaş hareket başladı. Bütün dünya için her şey olduğundan daha bereketli olacak gibi hissediyorum. Sancılı bir süreçten geçiyoruz ama sonunda bu çağa ait olumsuzluklar azalacak. O yüzden hayatımın umutlu bir dönemindeyim.

Bir dizi ya da film teklifi size geldiğinde ilk neye dikkat ediyorsunuz?

Ben genelde hikayeye ve hikayenin söylediği söze çok dikkat ediyorum. İçinde yer aldığım projenin insanlığa söyleyecek bir sözü olmalı ama bazen de hiç ummadığım bir şey etkileyebiliyor beni.

Tüm setlere ara verildi, diziler erkenden sezon finali yaptı ama güzel işler yavaş yavaş ekranlarda yerini almaya başladı. Sizin de yeni diziniz ‘Sen Çal Kapımı’ hayırlı olsun.

Tatlı, eğlenceli bir dizi oldu. Şu an en çok ihtiyacımız olan şey bizleri sıkmayacak, eğlendirecek, umutlandıracak bir şeyler izlemek. Bu sebeple bu dizinin bir parçası olmak istedim.

Hayat verdiğiniz Selin Atakan karakterini sevdiniz mi? Alıştınız mı kendisine?

Selin’le daha yeni yeni tanışıyoruz. Kendisini sevdim ama daha tam alıştım diyemem.

Gerçek hayattaki size ne kadar benziyor?

Selin’le Bige pek benzemiyor aslında. Selin mutlu olmak için kendini zorluyor. Ben de bir kadın olarak Selin’i çok iyi anlayabiliyorum ama kendime benzetmiyorum.

HENÜZ ÇOK AZ VAKİT GEÇİRMEMİZE RAĞMEN SETTE ÇOK GÜZEL BİR ENERJİ VAR

Ne dersiniz, dizi tutar mı? Diziden ve ekipten umutlu musunuz?

Açıkçası çok umutluyum! Ekip gerçekten çok uyumlu, sette çok eğleniyoruz. Birlikte daha çok az vakit geçirmemize rağmen sette güzel bir enerji var. Bu enerjinin de ekrana yansıyacağına inanıyorum. Fazlasıyla heyecanlıyım! Artık gülmeye, eğlenmeye, aşka, umuda ihtiyacımız var. Dolayısıyla romantik komediler izleyiciyi mutlu ediyor.

Selin ‘Sevdiğinle değil, seni sevenle birlikte ol’ kafasında biri. Siz de böyle mi düşünürsünüz?

Bige olarak böyle bir durumla karşılaşmadım hiç açıkçası. Ne ailemde ne de özel hayatımda daha çok mu sevdiğimi yoksa daha mı çok sevildiğimi tartmam gerekmedi. Bu anlamda şanslıyım.

Bir süredir sizi ekranlarda göremiyorduk. Bu senaryoda sizi cezbeden neydi de geri çevirmediniz?

Hikaye çok güzel akıyor. O çok hoşuma gitti. Selin, her projede rastladığımız benzer karakterlerden değil. Geri çevirmememdeki en büyük etki Selin’in bu farklılığı oldu. Bunun yanı sıra insanların bu projeyi çok seveceğini düşünüyorum. Karantinadan sonra güzel bir izlence olacak.

HİKAYELERDE ANLATILDIĞI GİBİ MUTLU BİR ÇOCUKLUK GEÇİRDİM

Nasıl bir çocukluk geçirdiniz?

Ben çok mutlu bir çocukluk geçirdim. Tam hikayelerde anlatıldığı gibi mutlu bir çocukluk... Büyüdüğüm mahallenin bunda çok büyük etkisi oldu tabii. Hem mahalleye hem de çocukluk arkadaşlarıma çok bağlıyım, hâlâ görüşürüz. Çok erken yaşta ne yapmak istediğimi biliyordum.

Kariyeriniz boyunca pek çok dizi ve filmde rol aldınız. Gelecekte kendinizi nerede görmek istiyorsunuz?

Yaptığım işlerden mutluyum. Tiyatroya hiç ara vermek istemiyorum. Her sene bir oyunum olsun istiyorum. Hele ki sahnelerden bu kadar uzak kalmışken daha da heyecanlanıyorum.

Sizi oyuncu olmaya iten şey ne oldu?

Ben oldum olası oyuncu olmak isterdim. Annem beni hep tiyatroya götürürdü. Okulda da tiyatro yaptığımızda çok heyecanlanırdım ve o heyecan hiçbir zaman unutmadığım bir his oldu hayatım boyunca. Hâlâ daha sahneye çıkmadan o hissi duyarım. O hissin peşinden gittim sanırım.

Beni en çok haksızlık üzer

Bu dünyada sizi en çok ne üzer?

Beni en çok haksızlık üzer ve sinirlendirir. Hak yenmesine tahammül edemiyorum ve eğer engelleyemezsem bu beni kahrediyor. Haklar konusunda taviz vermem.

Gündemde olmayı sevmiyorsunuz. Popülerlik kavramına nasıl bakıyorsunuz?

Gündemde olmak çok hoşuma gitmiyor. Popülerliğin gelip geçici bir şey olduğuna inanıyorum ve çok ihtiyaç duyduğum bir şey olmadı hiçbir zaman. Ben sağlığım elverdiğince bu işi yapmaya devam edeceğim. O yüzden istikrar, popülerlikten daha mühim gibi geliyor.

Ünlü olmak kimine göre şahane kimine göre bedelleri olan bir şeydir. Sizdeki yeri nedir?

Ben özgürlüğüme çok düşkün biriyim. İşimle anılıp, işim sayesinde birçok insana dokunup, şanslıysam oyunculuğumla insanlarda bir etki bırakıp, kendi halimde hayatımı idame ettirme taraftarıyım.

'Bikinisiyle Bodrum’u salladı’ haberini tatmayan ünlü kalmadı. Geçtiğimiz günlerde sizin için de çıktı böyle haberler. Bunlar sizi rahatsız ediyor mu?

İşimizin sonuçlarından biri bu. Tabii ki işimle ilgili haberlerin çıkmasını tercih ederim ama rahatsızlık vermiyor.

ARAS’LA İLİŞKİMİZİ GÖZ ÖNÜNDE YAŞAMADIĞIMIZ İÇİN ONUN SADECE SEVGİLİSİYMİŞİM GİBİ ANILMAK BENİ RAHATSIZ ETMİYOR

Oyunculuğunuzu dahil olduğunuz her işte konuşturdunuz fakat daha çok Aras Bulut İynemli’nin sevgilisi olarak anılıyorsunuz. Bu şekilde anılmak sizi rahatsız ediyor mu?

Aras’la ilişkimizi göz önünde yaşamadığımız için sadece onun sevgilisiymişim gibi anılmak beni rahatsız etmiyor. Ayrıca ben hiç öyle duymuyorum etrafımdan ama bu beni ancak doğru olsaydı rahatsız ederdi.

Nasıl tanışmıştınız?

‘Maral’ dizisinin kostüm provasında tanıştık.

Beş yıldır berabersiniz ve sürekli ‘Evleniyorlar’ haberiniz çıkıyor. En doğrusunu sizden duymak isterim.

Böyle bir tarih koymadık önümüze. İşlerimize ve hayatımızın akışına göre evleneceğimiz güne karar vereceğiz.

Aras Bey’in inanılmaz iyi işleri var. Siz onun oyunculuğunu nasıl buluyorsunuz? Onu eleştirdiğiniz zamanlar oluyor mu?

Eğer benim fikrimi sorarsa mutlaka fikirlerimi söylerim. Böyle zamanlarda dışarıdan bir göze ihtiyaç duyuyor insan. Dolayısıyla ikimiz de birbirimizin fikrini önemseriz o noktada.

Mesela ‘7. Koğuştaki Mucize’deki performansını izlerken neler hissetmiştiniz?

Bu kadar yakından tanıdığınız birini izlerken biraz daha çok etkileniyorsunuz. Onun ne kadar çalıştığını bildiğim için azmine tekrar hayran oldum ve Aras’ı izlerken o kadar çok ağladım ki filmin sonunda konuşamıyordum.