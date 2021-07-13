Magazin Bige Önal kimdir? Aras Bulut İynemli’nin sevgilisi Bige Önal kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
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Bige Önal kimdir? Aras Bulut İynemli’nin sevgilisi Bige Önal kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

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Bige Önal kimdir? Aras Bulut İynemli’nin sevgilisi Bige Önal kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Bige Önal ve Aras Bulut İynemli’nin ayrıldığı haberlerinin duyulması üzerine magazin dünyası bir anda bu çifti konuşmaya başladı. Ara Bulut İynemli’nin sevgilisi Bige Önal’ın kim olduğu ve hangi dizilerde oynadığı da oldukça merak edilir oldu.

13 Temmuz 2021, Salı 10:30 Son Güncelleme:
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Bige Önal, kendisi gibi ünlü bir aileden geliyor. Babası Galatasaray’ın eski futbolcusu Erhan Önal, annesi ise eski manken Mine Baysan. Oyunculuğunun yanı sıra, yıldızı günden güne parlayan Aras Bulut İynemli ile olan birlikteliği ile de gündeme gelen Bige Önal, son günlerin araştırılan isimleri arasına girdi.

BİGE ÖNAL KİMDİR?

1 Şubat 1990 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Bige Önal, eski manken Mine Baysan ve Galatasaraylı eski futbolcu Erhan Önal’ın kızıdır.

Özel St.Benoit lisesinden mezun olan Bige Önal, lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde tamamladı. 28 Temmuz 2010 tarihinde TRT 1'de "Elde Var Hayat" isimli dizide Yeliz karakterini canlandıran Bige Önal, Rojda Demirer, Emre Altuğ, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Ahmet Kural gibi isimlerle oyuncularla oynadı.

Bige Önal, 2014 senesinde başrolünde Mete Horozoğlu, Ayça Bingöl, Ekin Koç ve İlker Kızmaz’ın yer aldığı "Benim Adım Gültepe" isimli dizide Nazlı karakterini canlandırdı.

2015’te ise senaristliğini de Pınar Bulut Deren'in yaptığı yapımcılığını ise Acun Medya'nın üstlendiği, "Maral:En Güzel Hikayem" isimli dizide Alara karakterini canlandıran Bige Önal, Sen Çal Kapımı dizisinde Selin karakterini canlandırdı.

Güzel oyuncu Bige Önal son olarak Netflix'te yayınlanan Bir Başkadır isimli dizide canlandırdığı Hayrünnisa rolü ile beğenileri topladı.

 

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