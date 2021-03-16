Bige Önal, babasının acısıyla sarsıldı. 31 yaşındaki oyuncunun babası Erhan Önal (63) vefat etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Erhan Önal'ın vefatıyla ilgili yapılan açıklamada, "A Milli Takımımız ve Galatasaray´ın efsane isimlerinden Erhan Önal'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 12 kez Ay-Yıldızlı formayı giyen Erhan Önal, Almanya´da futbola başlarken Münih Türkgücü, Bayern Münih, Standart Liege, Fenerbahçe ve uzun yıllar Galatasaray kulüplerinde oynadı. Önal, menajer ve yorumcu olarak da futbola katkı sağladı. Merhum Erhan Önal'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri, Galatasaray Kulübü ve tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.



