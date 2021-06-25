Bikinili paylaşımıyla formda vücudunu sergiledi
Sosyal medya sayfasından paylaştığı fotoğraflarla takipçileriyle iletişim kuran şarkıcı Ziynet Sali, yaz sezonunu açtı.
25 Haziran 2021, Cuma 17:36 Son Güncelleme:
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Havaların ısınmasıyla ünlü isimler iş hayatlarına ara vererek kendilerini tatil bölgelerine attı. 45 yaşındaki şarkıcı Ziynet Sali de tatile çıkan ünlü isimler kervanına katıldı. Kıbrıs’a uçan Sali, sosyal medya sayfasından bikinili karelerini sevenlerinin beğenisine sundu. Sali, formda vücuduyla göz doldurdu.
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