Bikiniyle corona virüs hastalarını tedavi eden hemşire olay oldu! Savunması ilginç
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu kıyafetlerle hastaları tedavi eden hemşireye uyarı cezası verildi. Çok zor şartlarda çalıştıklarını söyleyen hemşire, sıcakta bunaldığı için bikini giydiğini söyleyerek özür diledi.
20 Mayıs 2020, Çarşamba 12:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Rusya’nın Tula kentinde bir hemşire, bikini ve şeffaf koruyucu kıyafet giyerek hastaları tedavi etmesi olay oldu. Özel koruyucu giysi giymeyerek hem hastaların hem de kendisinin sağlığını risk ettiği için hemşireye uyarı cezası verildi.
Rusya’nın Tula kentinde, Bölge Hastanesi’nde görevli ve ismi açıklanmayan, bikini üzerine şeffaf koruyucu kıyafet giyerek hastaları tedavi eden hemşireye soruşturma başlatıldı. Ülkede tepkilere neden olayın önceki gün yaşandığı ifade edildi. Corona virüs salgını hastalarının da tedavi gördüğü enfeksiyon hastanesinde yaşanan olayın ardından, "özel koruyucu giysi giymeyerek hem hastaların hem de kendisinin sağlığını risk ettiği için” hemşireye uyarı cezası verildi.
Hemşireden "Hava çok sıcak" savunması
Hastanede giyim kurallarına uyulmasının daha sıkı kontrol edileceği açıklandı.İsmi açıklanmayan hemşire ise, çok zor şartlar altında çalıştıklarını, özel giysiyle uzun süre sıcak hava şartlarında çalışmaktan bunaldığı için bikini giydiğini söyleyerek özür diledi.