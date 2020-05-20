Rusya’nın Tula kentinde bir hemşire, bikini ve şeffaf koruyucu kıyafet giyerek hastaları tedavi etmesi olay oldu. Özel koruyucu giysi giymeyerek hem hastaların hem de kendisinin sağlığını risk ettiği için hemşireye uyarı cezası verildi.

Rusya’nın Tula kentinde, Bölge Hastanesi’nde görevli ve ismi açıklanmayan, bikini üzerine şeffaf koruyucu kıyafet giyerek hastaları tedavi eden hemşireye soruşturma başlatıldı. Ülkede tepkilere neden olayın önceki gün yaşandığı ifade edildi. Corona virüs salgını hastalarının da tedavi gördüğü enfeksiyon hastanesinde yaşanan olayın ardından, "özel koruyucu giysi giymeyerek hem hastaların hem de kendisinin sağlığını risk ettiği için” hemşireye uyarı cezası verildi.

Hemşireden "Hava çok sıcak" savunması

Hastanede giyim kurallarına uyulmasının daha sıkı kontrol edileceği açıklandı.İsmi açıklanmayan hemşire ise, çok zor şartlar altında çalıştıklarını, özel giysiyle uzun süre sıcak hava şartlarında çalışmaktan bunaldığı için bikini giydiğini söyleyerek özür diledi.

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