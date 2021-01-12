Futbol Bilal Başacıkoğlu'nun sözleşmesi feshedildi

Bilal Başacıkoğlu'nun sözleşmesi feshedildi

Futbol

Bilal Başacıkoğlu'nun sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Bilal Başacıkoğlu'nun, 20 Ocak 2020 başlangıç ve 31 Mayıs 2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." denildi.

12 Ocak 2021, Salı 22:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Trabzonspor Kulübü, oyuncu Bilal Başacıkoğlu'nun sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Futbolcumuz Bilal Başacıkoğlu'nun, 20 Ocak 2020 başlangıç ve 31 Mayıs 2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadesine yer verildi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Yapılan fesih anlaşmasına göre, futbolcuya herhangi bir tazminat ödenmediği kaydedildi.

AA

İlgili Haberler
Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ya sevk edildiGöztepe, Christoph Daum için harekete geçti


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ziya Eren: Rizespor alacaklarına gösterdiği hassasiyeti borçlarına da göstermeli