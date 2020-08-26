Magazin Bilal Hancı'dan "Sevdanın Böylesini" tüm dijital platformlarda yayında!

Bilal Hancı'dan "Sevdanın Böylesini" tüm dijital platformlarda yayında!

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Bilal Hancı'dan 'Sevdanın Böylesini' tüm dijital platformlarda yayında!

Sosyal medyada espirili videolarıyla, 2017 yılında da “Ağlama Beni Ana” isimli single çalışmasıyla adını duyuran Bilal Hancı, yeni şarkısı “Sevdanın Böylesi”ni ILS Vision etiketiyle dinleyicisiyle buluşturdu.

26 Ağustos 2020, Çarşamba 13:51 Son Güncelleme:
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Karadenizli olan ve müziğine de karadeniz ezgilerini yansıtan genç şarkıcı Bilal Hancı, şu ana kadar 3 single çalışması ile dinleyicilerin karşısına çıktı ve toplamda 116 milyon dinlenmeye ulaştı. Bilal Hancı’nın ILS Vision etiketiyle yayınlanan “Sevdanın Böylesini” adlı son single çalışmasının sözleri Mesut Çakır, Tuncay Taşkın, bestesi Mesut Çakır, video klibi de Sinan Binay imzalı.

Bilal Hancı'nın son teklisi 1 haftada 11 milyon izlenmeye ulaştı ve hala YouTube trendlerde yerini koruyor.


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