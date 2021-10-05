Osmanlı mutfağından günümüze gelen bıldırcın dolması tarifi, tadına doyum olmayan bir lezzet. Peki, bıldırcın dolması nasıl yapılır? Evde denemek isteyenler için bıldırcın dolması tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası ve hazırlanışı...

BILDIRCIN DOLMASI TARİFİ

Bıldırcın dolması malzemeler

5 orta boy bıldırcın

5 çorba kaşığı tereyağı

1 büyük soğan

1 tatlı kaşığı tuz

1 bardak pirinç

1 çorba kaşığı kuş üzümü

1 tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı karabiber

2 bardak su

1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

BILDIRCIN DOLMASI YAPILIŞI

Öncelikle fırınımızı orta derecelerde ısıtıyoruz. Bıldırcınlar temizlenmemişse öncelikle bıldırcınların tüylerini temizleyip yıkıyoruz. Ayıklanmış pirinçleri tuzlu suda bir müddet bekletiyoruz. Bir adet büyük boy soğanı yemeğe koyacakmış gibi doğruyoruz. Daha sonra kuş üzümlerini de tıpkı pirinçler gibi ılık suya koyuyoruz. Daha sonra orta boy bir tavaya 2 çorba kaşığı tereyağı koyuyoruz ve eritiyoruz. Daha sonra bıldırcınları tavaya koyuyoruz bir kaç dakika kızartıyoruz. Daha sonra bıldırcınları servis tabaklarına yerleştiriyoruz. Daha sonra kalan 3 çorba kaşığı tereyağını bir tavada eritiyoruz. Daha sonra yemeklik doğradığımız soğanları da tavada erimiş olan yağa ilave ediyor ve kavuruyoruz. Daha sonra soğanlar kızarmaya başladığında suda beklettiğimiz pirinçleri ve yine suda bekleyen kuş üzümlerini, tuzu, biberi, tarçını ve dolmalık fıstıkları tavaya ilave ediyoruz. Tavada ki malzemeleri iyice karıştırarak yaklaşık beş dakika kavuruyoruz. Daha sonra 2 bardak su ilave ederek karışımı pişiriyoruz. Karışımı pişirdikten sonra 20 dakika dinlendiriyoruz. Dinlendirdikten sonra daha önce kızarttığımız bıldırcınlara çorba kaşığı yardımıyla dolma içini dolduruyoruz. Daha sonra doldurulmuş bıldırcınları cam bir kaba yerleştirerek fırına yerleştiriyoruz ve 2 bardak su ekleyerek fırınımıza atıyoruz. Yaklaşık 30 dakika pişirdikten sonra yemeğimizi fırından çıkarıyoruz. Bıldırcın dolmamız hazır sıcak şekilde servis edebilirsiniz.



