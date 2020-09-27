Yumuşacık bir lezzet: Bıldırcın tarifi

Yumuşacık eti ile tam bir lezzet şöleni yaşatan bıldırcın tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için bıldırcın tarifi arıyor ya da bıldırcın nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Bıldırcın tarifinin püf noktaları için "Bıldırcın tarifi: Bıldırcın nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Bıldırcın tarifi

Bıldırcın malzemeleri

Yarım yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

4 tane bıldırcın

Tuz

Karabiber

Kırmızı toz biber

Bıldırcın yapılışı

Bıldırcınları ikiye ayırın içini temizleyin. Suyun altında yıkayın. Tuz, karabiber, kırmızı toz biber ve sıvı yağ ile karıştırın. Tepsiye dizin üzerine tavada erimiş tereyağını sürün. 180 derecede 45 dakika boyunca üzeri kızarana kadar pişirin.



