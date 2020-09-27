Yumuşacık bir lezzet: Bıldırcın tarifi
MasterChef Türkiye yarışmasında yapılan bıldırcın tarifi birçok kişi tarafından merak edildi. Sevdiklerinize hazırlamak için bıldırcın tarifi arıyor ya da bıldırcın nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Bıldırcın tarifinin püf noktaları için "Bıldırcın tarifi: Bıldırcın nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
27 Eylül 2020, Pazar 23:56 Son Güncelleme:
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Yumuşacık eti ile tam bir lezzet şöleni yaşatan bıldırcın tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için bıldırcın tarifi arıyor ya da bıldırcın nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Bıldırcın tarifinin püf noktaları için "Bıldırcın tarifi: Bıldırcın nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
Bıldırcın tarifi
Bıldırcın malzemeleri
- Yarım yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 4 tane bıldırcın
- Tuz
- Karabiber
- Kırmızı toz biber
Bıldırcınları ikiye ayırın içini temizleyin. Suyun altında yıkayın. Tuz, karabiber, kırmızı toz biber ve sıvı yağ ile karıştırın. Tepsiye dizin üzerine tavada erimiş tereyağını sürün. 180 derecede 45 dakika boyunca üzeri kızarana kadar pişirin.
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