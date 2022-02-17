Siyaset Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi

Siyaset

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in; parti sorumluluğu, etik değerleri ve yerel yönetim ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir." açıklamasında bulundu.

17 Şubat 2022, Perşembe 21:22 Son Güncelleme:
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CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un yazılı açıklaması şöyle:

Bilecik Belediyesi’nde yargıya intikal eden soruşturma süreci ile Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında kamuoyuna yansıyan iddialar, Genel Merkezimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir. Bu kapsamda; partimizin Yerel Yönetimler Heyeti, yerinde inceleme ve değerlendirme yapmak üzere bölgeye gönderilmiştir. Parti heyetimizin araştırmaları sonucunda kapsamlı bir rapor hazırlanmış ve Genel Merkezimize sunulmuştur.

Merkez Yönetim Kurulumuzun 16 Şubat 2022 tarihli toplantısında, parti heyetimizce hazırlanan rapor ciddiyetle ele alınmıştır. Yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in; parti sorumluluğu, etik değerleri ve yerel yönetim ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

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