Türkiye Bilecik Osmaneli Belediye Başkanlığı memur alacak

Bilecik Osmaneli Belediye Başkanlığı memur alacak

Türkiye

Bilecik Osmaneli Belediye Başkanlığı memur alacak

Bilecik İli Osmaneli Belediye Başkanlığı memur alacağını duyurdu.

15 Ağustos 2021, Pazar 16:17 Son Güncelleme:
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Bilecik ili  Osmaneli  Belediye  Başkanlığı  bünyesinde 657  sayılı  Devlet  Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere;  Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

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