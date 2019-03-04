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Bilecik- Osmaneli maçında ses bombası patladı : 1 yaralı

Bilecik Edebali Stadı'nda gerçekleşen Bilecikspor ve 1308 Osmaneli Belediyespor müsabakasında Osmaneli taraftarının bulunduğu bölümde ses bombasının patlaması sonucu 1 kişi elinden ve yüzünden yaralandı

04 Mart 2019, Pazartesi 00:31
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Bilecik- Osmaneli maçında ses bombası patladı : 1 yaralı

Alınan bilgilere göre, maçın ilk yarısının bitimine 5 dakika kala 1308 Osmaneli Belediyespor tribünlerindeki taraftarların bulunduğu bölümde ses bombası patladı.

Patlama sonrası elinden ve yüzünden ağır yaralanan Onur Kılıç, kendi imkanlarıyla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralı Kılıç'ın patlama sonrası parmaklarının koptuğu öğrenilirken, yaralının Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi bölümüne sevk edildiği öğrenildi. 

Öte yandan, patlamanın ardından 1308 Osmaneli Belediyespor taraftarının bulunduğu tribün boşaltılırken, olay yeri inceleme ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 

BİLECİK (İHA)

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