Türkiye Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 19 öğretim üyesi alımı yapacak.

14 Eylül 2021, Salı 17:19 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 19 öğretim üyesi alımı yapacak. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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