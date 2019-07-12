Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü bugün geçtiği ilanda öğretim ve araştırma görevlisi alınacağını duyurdu. Yapılan açıklamada ise "Üniversitemizin belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'e göre öğretim elemanı alınacaktır." denildi.

İlanla birlikte şartlar ve istenilen belgeler araştırılmaya başlandı.