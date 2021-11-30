Türkiye Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Türkiye

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü öğretim elemanı alacağını duyurdu.

30 Kasım 2021, Salı 16:48 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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