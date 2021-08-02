Türkiye Bilecik'te 1 Eylül'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Bilecik'te 1 Eylül'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Türkiye

Bilecik'te 1 Eylül'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Bilecik'te, orman yangınlarını önlemek amacıyla izinli alanlar ve yetkili kişiler dışında, ormanlık alanlara giriş ve çıkışlara 1 Eylül'e kadar izin verilmeyecek.

02 Ağustos 2021, Pazartesi 13:28 Son Güncelleme:
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Bilecik Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu başkanlığında gerçekleştirilen Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunda, ilde çıkabilecek orman yangınlarıyla mücadelede alınan kararlara ek olarak, ormanlık alanlarda 1 Eylül'e kadar yetkililer haricinde, yerleşik köy halkı olmak üzere halkın gezi amaçlı ormana giriş ve çıkışları ile orman içi yollarda ATV, UTV ve motosiklet gibi araçların sportif amaçlı her türlü faaliyetlerin yanı sıra çadırlı, çadırsız kampların yasaklanmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Tahsisli iş alanlar ve bu işte çalışanlar ile Orman İşletme Müdürlüğü tarafından çalıştırılan kişiler haricinde ormanlık alanlara giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Piknik ve mesire alanlarında 1 Eylül'e kadar akşam saat 19.00'dan sabah saat 07.00'ye kadar mangal, semaver ve ateş yakmak yasaklanmıştır. Erikli ve Kınık Tabiat Parkı sahası içinde mangal yakmak, diğer piknik ve mesire alanlarında akşam saat 19.00'dan sabah saat 07.00'ye kadar mangal yakmak, bunun dışındaki tabiat park alanları ve yolları boyunca araç park etmek, kamp yapmak, ormana girmek ve piknik yapmak tamamen yasaklanmıştır. Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makineleri hazır bulundurulacaktır. Mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve orman ilişiği olmayan mahallerde de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dallar ve her türlü bitki örtüsü yakılmayacaktır."

Orman alan civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşlarının, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacağı vurgulanan açıklamada, enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşların, hatların özellikle ormanlık alandan geçen bölümlerinde gerekli bakımları gerçekleştireceği, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulanacağı kaydedildi.

AA

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