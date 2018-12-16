Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Dedeoğlu Caddesi üzerindeki Köseoğlu apartmanında ikamette bir şahsın bıçaklandığı ihbarı alan 112 ve 155 ekipleri hemen olay yerine gitti.

İkamete gelen ekipleri 3’üncü kattaki dairede Nimatullah Alizada isimli yabancı uyruklu şahsın karnından bıçaklanmış bir şekilde buldu. 112 Acil Servis ekiplerini yaralı şahsa olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

5 DAKİKA ARAYLA İKİNCİ OLAY

Öte yandan bu olaydan 5 dakika önce olayın yaşandığı yerin 400 metre altında Afgan uyruklu olduğu iddia edilen 3 şahıs sebebi öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışması Mohammad Jawad Salehi isimli bir şahıs sırtından bıçaklanmıştı.

Polis bu iki olay arasında bir bağlantı olabileceği iddiası üzerinde dururken, ekipler hastanede geniş güvenlik önlemi aldı. Nimatullah Alizada isimli yabancı uyruklu şahıs güvenlik açısından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

BİLECİK (İHA)