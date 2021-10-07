Türkiye Bilecik'te yangın! 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

Bilecik'te yangın! 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

Türkiye

Bilecik'te yangın! 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

Bilecik'in Selbükü köyünde, 2 katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

07 Ekim 2021, Perşembe 01:40 Son Güncelleme:
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Yangın, akşam saatlerinde Selbükü köyünde Mustafa ve eşi Remziye Avcı çiftine ait evde çıktı. Elektrik kontağından çıkan yangında, alevler tüm evi sardı.

Avcı çifti kendilerini evden dışarı atarken, durum, itfaiyeye bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Bilecik Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulundu. Güçlükle kontrol altına alınan yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında ev ise tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Cafer ELMAS/BİLECİK (DHA)

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