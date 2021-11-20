Biletler de artık 'akıllandı' İşte bilmeniz gerekenler...
Milli Piyango özel yılbaşı çekilişi biletleri ‘artırılmış güvenlik önemleri’ ve sahip olduğu teknolojiyle öne çıkıyor. Oyunseverler bilet alırken gelişen teknolojinin hayatımızın her alanını etkilemeyi sürdürmesinden de olumlu olarak yararlanacak. Milli Piyango biletlerinde kullanılan teknoloji sayesinde tüm biletler “akıllandı”.
20 Kasım 2021, Cumartesi 15:00 Son Güncelleme:
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Barkodlu aktivasyon sistemi sayesinde biletler artık üretiminden teslim sürecine dek takip edilebiliyor. Bilet paketlerinin üzerindeki aktivasyon kodları bayiler tarafından okutularak aktif hale getirilmediği sürece biletler geçerli hale gelmiyor. Aktivasyon işlemini sabit bayiler el terminalleri ile gezici bayiler ise telefonlarına yükledikleri bir uygulama vasıtasıyla yapabiliyor. Bir bilete ödül çıkması durumunda ise ödeme yapılmadan önce biletin üzerindeki iki boyutlu kod bayi tarafından okutuluyor.
YILBAŞI İÇİN HAZIRLANDI
Milli Piyango biletlerinin dikkat çeken teknolojik özelliklerinin başında; “Ultraviyole (UV) mor ışığa” tutularak güvercin figürü üzerindeki desenlerin kontrol edilmesini sağlayan “Mor ışıkta parlayan (UV Pattern) Güvercin” ve sağ alt köşedeki iki boyutlu kodun yanındaki 23 haneli kabartma bilet güvenlik numarası geliyor. Oyunseverlerin satın aldıkları bileti kolayca kontrol edebilmesini sağlayan “kabartma bilet güvenlik numarası” ile yalnızca ilgili alana dokunularak bileti kontrol etmek mümkün. “23 haneli kabartma bilet güvenlik numarası” kabartma formu sayesinde kolay bir güvenlik kontrolü sağlıyor.