Biletler satışta! En yüksek teklifi veren gidecek

Blue Origin, 29 Nisan´da uzay turizmi roketi New Shepard için bilet satışına başlayacağını ve detayların 5 Mayıs´ta belli olacağını duyurmuştu. Şirketin bugün yaptığı açıklamada, ilk astronot ekibini 20 Temmuz´da uzaya uçuracağını ve onlarla gidecek kişinin, müzayede ile satışa sunulan bilete en yüksek teklifi veren kişi olacağı belirtildi.

Müzayede ile ilgili ise şu bilgilere yer verildi:

"Müzayedenin 3 aşaması var. 5-19 Mayıs´ta kapalı çevrimiçi teklif verme, açık artırma web sitesinde gerçekleştirilecek. İstediğiniz miktarda teklif verebilirsiniz. 19 Mayıs´ta ise mühürsüz, çevrimiçi teklif verme gerçekleşecek. Teklifler görünür hale gelecek ve katılımcılar, açık artırmaya devam etmek için en yüksek teklifi aşmaya çalışacak. 12 Haziran´da ise çevrimiçi açık artırma ile gerçekleşip, sona erecek."

Müzayededen elde edilen gelirin, Blue Origin’in kuruluşu olan Club for the Future’a bağışlanacağı bilgisini de paylaştı.

DHA