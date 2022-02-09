Bilfen giriş sınavı başvurusu başladı

1, 2 ve 3’üncü sınıflar mülakatla, 4’üncü sınıflara sınav ve mülakatla öğrenci alacak olan Bilfen; 5, 6, 7 ve 8’inci sınıflara ise ‘Bilfen Giriş Sınavı’yla öğrenci kabul edecek. Her öğrenci için özel sınıflarda bireysel olarak yapılacak Bilfen Giriş Sınavları için başvurular farkyarat.bilfen.com/bgs adresinden yapılabiliyor.

SINAV TAKVİMİ

5’inci sınıflar: 12 Şubat

6’ncı sınıflar: 13 Şubat

7’nci sınıflar: 19 Şubat

8’inci sınıflar: 20 Şubat