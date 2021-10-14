Bilge Öztürk ile sevgilisi Daren Gerede Nişantaşı'nda
Tarkan ile yaşadığı aşkla hafızalara kazınan 43 yaşındaki Avukat Bilge Öztürk, aradığı aşkı 21 yaşındaki Daren Gerede Erkaya'da buldu. Taze çift önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. Hakan KIRARSLAN / POSTA
14 Ekim 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Tarkan’ın eski sevgilisi avukat Bilge Öztürk’ün (43), Bennu Gerede’nin oğullarından Daren Gerede Erkaya (21) ile yeni bir aşka yelken açması, aradaki 22 yaş yüzünden çok konuşulmuştu. Bennu Gerede’nin bu ilişkiye onay verdiğini açıklaması da üzerine tuz biber ekmişti. Çift önceki akşam Nişantaşı’ndaydı. Arkadaşlarıyla bir araya gelerek yemek yediler. Çıkışta görüntü vermemek için de restoranı arka kapıdan terk ettiler.