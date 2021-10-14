Tarkan’ın eski sevgilisi avukat Bilge Öztürk’ün (43), Bennu Gerede’nin oğullarından Daren Gerede Erkaya (21) ile yeni bir aşka yelken açması, aradaki 22 yaş yüzünden çok konuşulmuştu. Bennu Gerede’nin bu ilişkiye onay verdiğini açıklaması da üzerine tuz biber ekmişti. Çift önceki akşam Nişantaşı’ndaydı. Arkadaşlarıyla bir araya gelerek yemek yediler. Çıkışta görüntü vermemek için de restoranı arka kapıdan terk ettiler.