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Bilgisayar alımlarında taksit konusunda BDDK'dan çok önemli açıklama

BDDK'dan yapılan açıklamada, "Tablet hariç, bilgisayar alımlarında kredi kartına taksitler 6 aydan 12 aya çıktı" denildi

26 Şubat 2019, Salı 11:13 Son Güncelleme:
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Bilgisayar alımlarında taksit konusunda BDDK'dan çok önemli açıklama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bugün Resmi Gazete'de yayımlanan banka kartları ve kredi kartları hakkındaki kararla ilgili açıklamada bulundu.

BDDK'dan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 25/2/2019 tarihli ve 8261 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26'ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin,

-Tablet alımları hariç, bilgisayar alımlarında ve taşımacılık ile ilgili harcamalarda altı aydan on iki aya,

-Seyahat acenteleri ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda dokuz aydan on iki aya,

-Kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının ise dokuz aydan on iki aya çıkarılmasına karar verilmiştir."

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