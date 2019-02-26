Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bugün Resmi Gazete'de yayımlanan banka kartları ve kredi kartları hakkındaki kararla ilgili açıklamada bulundu.

BDDK'dan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 25/2/2019 tarihli ve 8261 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26'ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin,

-Tablet alımları hariç, bilgisayar alımlarında ve taşımacılık ile ilgili harcamalarda altı aydan on iki aya,

-Seyahat acenteleri ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda dokuz aydan on iki aya,

-Kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının ise dokuz aydan on iki aya çıkarılmasına karar verilmiştir."