Karabük'te yaşanan olayda Ali Gün, bilgisayar başında fazla zaman harcadığını düşündüğü oğlu Emirhan Gün (26) ile tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmada oğlunun elinden bıçağı alan baba Ali Gün, aynı bıçakla oğluna saldırdı.

KALBİNE VE VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNE BIÇAĞI SAPLADI

Kalbine ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Emirhan Gün komşularından yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralı genç kurtarılamadı.

KATİL BABA YAKALANDI

Oğlunu öldüren Ali G. ise polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Baba Gün ilk ifadesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

‘KPSS’Yİ KAZANAMADI, KENDİNİ EVE KAPATTI'

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ndan mezun olan Emirhan Gün'ün, girdiği KPSS’yi kazanamayınca kendini eve kapatarak bilgisayarda fazla vakit geçirmeye başladığı ve baba Ali G.'nin, bu durumdan rahatsız olduğu öne sürüldü.

İHA