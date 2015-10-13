Bilgisayar devi satıldı

Dell Inc, veri toplama ve analiz etme şirketi EMC’yi 67 milyar dolara satın aldığını açıkladı.

Dell’den yapılan açıklamaya göre; EMC ve sanallaştırma yazılım şirketi VMware dahil, hisse başına toplam 33,15 dolar ödeyecek.

Ayrıca, teknoloji dünyasında tarihin en büyük satın alma işlemi gerçekleştirildiği bildirildi.

İHA