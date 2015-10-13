Sosyal Yaşam Bilgisayar devi satıldı

Bilgisayar devi satıldı

Sosyal Yaşam

Bilgisayar devi satıldı

ABD'li bilgisayar üreticisi Dell, veri toplama ve analiz etme (güvenlik) şirketi EMC'yi satın aldı

13 Ekim 2015, Salı 16:14 Son Güncelleme:
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Dell Inc, veri toplama ve analiz etme şirketi EMC’yi 67 milyar dolara satın aldığını açıkladı.

Dell’den yapılan açıklamaya göre; EMC ve sanallaştırma yazılım şirketi VMware dahil, hisse başına toplam 33,15 dolar ödeyecek.

Ayrıca, teknoloji dünyasında tarihin en büyük satın alma işlemi gerçekleştirildiği bildirildi.

İHA

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