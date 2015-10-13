Bilgisayar devi satıldı
ABD'li bilgisayar üreticisi Dell, veri toplama ve analiz etme (güvenlik) şirketi EMC'yi satın aldı
13 Ekim 2015, Salı 16:14 Son Güncelleme:
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Dell Inc, veri toplama ve analiz etme şirketi EMC’yi 67 milyar dolara satın aldığını açıkladı.
Dell’den yapılan açıklamaya göre; EMC ve sanallaştırma yazılım şirketi VMware dahil, hisse başına toplam 33,15 dolar ödeyecek.
Ayrıca, teknoloji dünyasında tarihin en büyük satın alma işlemi gerçekleştirildiği bildirildi.
İHA
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