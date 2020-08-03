Bilgisayar faresinin mucidi William English hayatını kaybetti

Modern bilgisayar arayüzünün öncülerinden biri öldü: New York Times, William “Bill” English’in 26 Temmuz’da 91 yaşında solunum yetmezliğinden öldüğünü bildirdi. Stanford Araştırma Enstitüsü’ndeki Douglas Englebart’ın yanında, İngilizce, ilk bilgisayar faresini geliştirmeye yardımcı oldu ve on yıllar boyunca PC’lere gelecek; grafik kullanıcı arayüzleri, çevrimiçi metin düzenleme, video görüşmeleri ve köprü metni bağlantıları gibi birçok kavramı özetleyen 1968 “Tüm Demolar’ın Annesi”ni bir araya getirdi.

Englebart vizyoner olarak kabul edilirken, English; fikirleri gerçekten kavrayan ve onları kullanarak meyve verme yeteneğine sahip olan tek kişiydi. Örneğin Englebart’ın bir taslağını çizdikten sonra günümüz bilgisayar faresini o yaptı. Englebart bu 1968 etkinliğindeki kavramları gösterirken, English sahnelerin arkasındaki şeyleri o düzenliyordu.

English’in mirasını her alanda görmek zor değil. Dokunmatik ekranlar giderek yaygınlaşırken, Englebart ile birlikte öngörüldüğü diğer özelliklerin çoğu Xerox PARC gibi yerlerde rafine edilecek ve bugün hâlâ hâkim oldukları ana akımın yolunu buldular. Bu anlamda, English on yıllarca bu alanda varlığını hissettirdi.