Bilgisayar mühendisine acı veda! Günler sonra ölü bulunmuştu...

AÜ’de görevli Çağrı Sertaç Kesici, 10 Mayıs’ta evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine aranan Çağrı Sertaç Kesici, 28 Mayıs günü Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde falezlerdeki İnciraltı Plajı'nda ölü bulundu. Kesici'nin kayalık üzerindeki cesedi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsinin tamamlanmasının ardından Çağrı Sertaç Kesici'nin cenazesi, bugün yakınları tarafından teslim alındı. Sevenleri ve ailesinin alkışları ve gözyaşları arasında morg önünden uğurlanan Kesici'nin cenazesi, Hurma Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bülent TATOĞULLARI/ DHA



