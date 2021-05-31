Türkiye Bilgisayar mühendisine acı veda! Günler sonra ölü bulunmuştu...

Bilgisayar mühendisine acı veda! Günler sonra ölü bulunmuştu...

Türkiye

Bilgisayar mühendisine acı veda! Günler sonra ölü bulunmuştu...

Antalya'da kayıp olarak aranırken 18 gün sonra ölü bulunan Akdeniz Üniversitesi'nde (AÜ) görevli bilgisayar mühendisi Çağrı Sertaç Kesici'nin (47) cenazesi, morgdan alkışlarla uğurlandığı mezarlıkta toprağa verildi.

31 Mayıs 2021, Pazartesi 13:22 Son Güncelleme:
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AÜ’de görevli Çağrı Sertaç Kesici, 10 Mayıs’ta evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine aranan Çağrı Sertaç Kesici, 28 Mayıs günü Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde falezlerdeki İnciraltı Plajı'nda ölü bulundu. Kesici'nin kayalık üzerindeki cesedi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Otopsinin tamamlanmasının ardından Çağrı Sertaç Kesici'nin cenazesi, bugün yakınları tarafından teslim alındı. Sevenleri ve ailesinin alkışları ve gözyaşları arasında morg önünden uğurlanan Kesici'nin cenazesi, Hurma Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bülent TATOĞULLARI/ DHA


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