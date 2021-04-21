Aşk & İlişkiler Bilim açıkladı: Gerçek aşkı 27 ila 35 yaş arasında buluyoruz

Bilim açıkladı: Gerçek aşkı 27 ila 35 yaş arasında buluyoruz

Aşk & İlişkiler

Bilim açıkladı: Gerçek aşkı 27 ila 35 yaş arasında buluyoruz

Her seferinde 'Evet, bu doğru kişi olmalı' diye düşündüğünüz ama işlerin bir yerde ters gittiği bir ilişkiniz mutlaka olmuştur. Lise aşkınızı düşünün. Çoğu kişi o dönemde gerçek aşkı olduğunu ve onunla evleneceğini düşünmüştür. Elbette istisnalar var ancak bilime göre gerçek aşk bizi 27 ila 35 yaş aralığında buluyor.

21 Nisan 2021, Çarşamba 15:46 Son Güncelleme:
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Matematikçi Dr. Hannah Fry, insanların gerçek aşkı bulma olasılığının en yüksek olduğu yaşları ortaya çıkaran bir araştırma yaptı. Fry yaptığı araştırmada, "optimal durdurma teorisi" olarak adlandırdığı durum, matematiksel kalplar, istatistikler ve algoritmalar kullandı. Hayatımız boyunca birçok insanla çıkabiliriz ve ilişkilerimizin kalitesi de buna bağlı olarak değişebilir. Varsayımsal olarak partner seçiyoruz ve 27 yaşından sonra mükemmel partneri bulma şansımızı en üst düzeye çıkarıyoruz.

MUTLU SON OLASILIĞI ÇOK DÜŞÜK

Matematik, romantik hayatınızın ilk yüzde 37'lik kısmında tanıdığımız insanlarla gerçek aşkı bulma şansınızın çok düşük olduğunu söylüyor. Yani örneğin, 40 yaşından önce evlenmek istiyorsunuz ve ilk olarak 15 yaşında çıkmaya başladınız. Bu, 15-27 yaşları arasında çıktığınız insanlarla mutlu sonunuzu bulma olasılığınızın düşük olduğu anlamına gelir.

27 YAŞINA GELENE KADAR, SİZE GERÇEK AŞKI BULMANIZDA YARDIMCI OLACAKLAR

27 ile 35 yaş arasında, sizin için daha önce çıktığınız herkesten daha iyi olan birini seçmenize olanak tanıyan bir pencere var. Bunun nedeni ise hayatınızın ilk yüzde 37'lik kısmı ile şu anki halini karşılaştırabilmeniz. 27 yaşına gelmeden önce çıktığınız herkes, sizi gerçek aşkınızı bulmaya götürecek sürecin bir parçası. Romantik deneyiminiz ve geçmiş ilişkileriniz, onlardan bir şeyler öğrenmenize ve romantik bir partnerden ne beklediğinizi anlamanıza olanak tanıyor.

Yirmili yaşlarınızın sonunda ve otuzlu yaşlarınıza girerken, yeterince olgun ve deneyimli olacak ve ilişkilerde aradığınız şey hakkında daha gerçekçi bir beklentiye sahip olacaksınız.

Dr. Fry’ın teorisi, insan davranışını matematikle karşılaştırarak sayıların ötesine geçmesini sağlıyor. Yine de istisnaların olduğunu unutmamak gerekiyor.


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