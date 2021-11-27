Uzay keşif tarihinin en büyük ve en popüler hedeflerinden biri olan Mars'ta insanlar için uygun yaşam koşullarının meydana getirilmesine ilişkin çalışmalar yürüten bilim adamları, Kızıl Gezegen'in çevresinde yapay bir manyetosfer oluşturmanın ve nihayetinde gezegende kalıcı yerleşimlerin inşasının nasıl mümkün kılınabileceğine dair bir makale yayınladı.

Acta Astronautica'da yayınlanan makaleyi kaleme alan NASA uzmanları, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlık şayet Mars'ı uzun vadeli kolonileştirilmeyi düşünecek olursa, bunun için ihtiyaç duyulacak kaynaklar pahalı olacak. Mars'ta uzun süreli insan varlığının inşa edilmesi için gezegenin yaşanabilir kılması üzerinde ciddi bir şekilde düşünmemiz gerekecek. Böylesi bir yaşanabilir kılma süreci için en büyük gerekliliklerden biri, Mars'ın hali hazırda sahip olmadığı yerçekim alanının sağladığı korumaya sahip olmak olacak."

Makalede Mars'ı çevreleyen bir manyetik alan oluşturulması olanaklarının pratik ve mühendislik aşamalardaki zorluklarının ilk kez kapsayıcı bir şekilde incelendiğini ifade eden bilim insanları, farklı mühendislik yaklaşımlarının olumlu ve olumsuz yanlarını değerlendirdi.

Bilim insanları, "Uzay araştırmalarında yeni bir çağ başlarken, bu yeni ve cesur gelecek konseptlerini düşünmeye başlamanın ve stratejik bilgi boşluklarını doldurmaya başlamanın zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Dünya'nın manyetosferi, gezegenimizi uzayda neredeyse ışık hızında dolaşan yüksek enerjili partiküller olarak tanımlanabilecek kozmik ışınlardan koruyor. Manyetosfer aynı zamanda, gezegenimizin atmosferini tutmasını sağlayarak büyük Güneş fırtınalarından zarar görmesini engelliyor.

Mars yüzeyinde manyetik alanın yer aldığı bazı küçük bölgeler varlığını sürdürse de, bu kısıtlı alanlar gezegenin güney yarımküresi ile sınırlı ve gelecekte mümkün kılınabilecek herhangi bir kolonizasyon için yeterli koruma sağlayacak kadar büyük veya güçlü değil.