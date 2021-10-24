Bilim insanları beyindeki görme merkezine yerleştirdikleri bir beyin implantı olan mikroelektrot ve gözlüğe takılan bir kamera ile gözleri görmeyen bir öğretmenin harfleri tekrar görmesini sağladı.

The Journal of Clinical Investigation'da bu hafta yayınlanan çalışmaya göre, görme engelli bir kişinin gözlüğüne yerleştirilen kamera, doğrudan beynin görme merkezine yerleştirilen mikroelektrota görsel veri gönderiyor ve bu kişinin görmesini sağlıyor. Bilim insanlarının senelerdir üzerinde çalıştığı bu teknoloji artık gerçek oldu. Miguel Hernandez Üniversitesi’nden araştırmacılar arasında yer alan bilim insanı Eduardo Fernandez, “Bu tür cihazların, görme yetisini kaybetmiş insanlar için işlevsel görüşü geri kazanma potansiyelini göstererek ileriye doğru önemli bir adım attık” açıklamasında bulundu.

Video oyun da oynatıldı

Hatta görme engelli öğretmen Berna Gomez’e bir video oyun da oynatıldı. Oyunda, bir ekranda Maggie Simpson’ın sol veya sağ elinde silah tutan görüntüsü belirdi ve öğretmenin silahı tutan eli doğru bilmesi istendi. Gomez, gözlük ve mikroelektrot arasındaki veri etkileşimi doğrultusunda bunu başardı.

Protezlerin bazı etkileri sınırlıydı. Gomez’den alfabedeki harfleri bilmesi de istendi fakat sistem tüm harfleri tanımlayamadı. Gomez, 'I', 'L', 'C', 'V' ve 'O' gibi harfleri ayırt edebildi. Bu çalışmanın Mayıs 2024 tarihine kadar devam edeceği bildirildi.