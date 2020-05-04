Hong Kong'daki araştırmacılar, corona virüs dahil olmak üzere çoğu bakteri ve virüsü öldürmek için yüzeyleri 90 güne kadar koruyan yeni bir anti-mikrobiyal kaplama geliştirdiklerini söylüyor.

MAP-1 olarak bilinen anti-mikrobik kaplama, Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne (HKBUST) göre cam, metal, plastik, deri ve kumaş dahil olmak üzere çeşitli yüzeylerde kullanılmak üzere tasarlandı.

Yüzey kaplaması , HKUST'a göre, sıvı buharlaştıkça işlevlerini kaybeden alkol veya ağartıcı kullanan geleneksel dezenfektanlardan önemli ölçüde daha uzun süre dayanıyor. Sprey, temas veya damlacıklardan kaynaklanan bulaşmalara tepki veren ısıya duyarlı polimerlere dayanıyor. Bunu, ellerimiz bir yüzeye dokunduğunda veya damlacıklardan gelen nem olduğunda meydana gelebilecek sıcaklık artışını algıladığında daha fazla miktarda dezenfektan salarak yapıyor.

Reuters'e göre, gelişmesi on yıl süren anti-viral kaplamanın, Şubat ayında kentte yapılan klinik testlerin ardından Mayıs ayında Hong Kong'da mağazalara ulaşması bekleniyor. Araştırmacılara göre, Hong Kong'daki alışveriş merkezleri, okullar, kiliseler ve spor eğitim tesisleri, malzemenin toksik olmadığını söyleyen araştırmacılara göre, kaplamayı kullandı.

MAP-1'in diğer ülkelerde kullanıma sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.











