Bilim dünyası çaresiz: Yüz körü!

Yıllardır yaşadığı rahatsızlığından bir gün annesini tanıyamayınca emin oldu, hastanenin yolunu tuttu. Doktorların ortaya çıkardığı durum ise bugüne kadar hiç kimsenin duymadığı cinsten: Yüz körüsünüz!

08 Mart 2019, Cuma 08:30 Son Güncelleme:
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Bilim dünyası çaresiz: Yüz körü!

Galler’de yaşayan Boo James (51) çocukluğundan itibaren insanları karıştırmasını sosyal beceriksizliği sanıyordu. Bu durum nedeniyle insanlardan uzaklaştı. Ta ki 40’lı yaşlarına kadar...

ANNESİNİ TANIYAMAYINCA...

Bir gün kendisine el sallayan yabancının annesi olduğunu öğrenince ciddi bir sorun yaşadığını fark etti. Doktorlar, ‘yüz körlüğü’ teşhisi koydu. Yani kimsenin yüzünü net olarak göremiyor, hafızasında tutamıyordu.

Şimdi bilim dünyası, nadir görülen bu hastalık için tedavi yolları arıyor.

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