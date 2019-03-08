Bilim dünyası çaresiz: Yüz körü!

Galler’de yaşayan Boo James (51) çocukluğundan itibaren insanları karıştırmasını sosyal beceriksizliği sanıyordu. Bu durum nedeniyle insanlardan uzaklaştı. Ta ki 40’lı yaşlarına kadar...

ANNESİNİ TANIYAMAYINCA...

Bir gün kendisine el sallayan yabancının annesi olduğunu öğrenince ciddi bir sorun yaşadığını fark etti. Doktorlar, ‘yüz körlüğü’ teşhisi koydu. Yani kimsenin yüzünü net olarak göremiyor, hafızasında tutamıyordu.

Şimdi bilim dünyası, nadir görülen bu hastalık için tedavi yolları arıyor.