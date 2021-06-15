Bilim insanları açıkladı! 5 milyon yıllık...

19. yüzyılda keşfedilen ve 5 milyon yıllık olduğu düşünülen kafatası fosilini analiz eden Queensland Üniversitesi'nden araştırmacılar, Gunggamarandu maunala adı verilen yaratığın 7 metre uzunluğa ulaşabildiğini düşünüyor. Yerli halkın dilinde gunggamarandu "nehrin patronu", maunala "delik kafa" anlamına geliyor. Bu, fosilin üzerinde bulunan açıklıklara bir gönderme.

Fosilde hayvanın sadece kafatasının arkasının olması sebebiyle timsahın tam boyutunu tahmin etmenin zor olduğunu söyleyen araştırma ekibinin başındaki Jorgo Ristevski, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama timsah büyüktü. Kafatasının en az 80 santimetre uzunluğunda olduğunu tahmin ediyoruz. Bugün hayatta olan timsahlarla yapılan karşılaştırmalara dayanarak, vücudunun yaklaşık 7 metreye ulaşabildiğini düşünüyoruz."

Bilim insanları analizlerinde bilgisayarlı tomografi taramalarından yararlandı. Zira bu sayede kafatasının dijital ortamda rekonstrüksiyonu (yeniden oluşturma) hazırlandı.

Yeni tür, Tomistaminae denen timsah alt familyasının bir üyesi. Ristevski, daha önce Avustralya ve Antarktika harici kıtalarda bu alt familyaya ait fosillerin bulunduğunu söyledi ve şu ifadeyi kurdu:

"Ama şimdi Avustralya'da da bu soya dair bir kanıt var. Gunggamarandu maunala, Avustralya'da bugün yaşayan ve bilinen soyu tükenmiş timsahlarla uzaktan akraba."

Bilim insanları bu türün nasıl yok olduğundan emin değil. Araştırmada imzası olan isimlerden Steve Salisbury, bu konudaki düşüncesini şöyle açıkladı:

"Bu durumun, Avustralya kıtasının son birkaç milyon yılda kuraklaşmasıyla ilişkili olması çok muhtemel. Bir zamanlar bunun gibi timsahları besleyen Queensland'in güneydoğusundaki büyük nehirler, çoktandır kurumuş durumda. Dolayısıyla timsahlar da yok oldu."

Araştırma bulguları saygın bilim yayını Scientific Reports'ta yayımlandı.

Kaynak: Independent Türkçe